Власти Великобритании хотят вслед за США начать задерживать танкеры теневого флота. Правительство страны уже нашло для этого юридическое обоснование.

Об этом сообщает BBC.

Британские министры считают, что захват судов теневого флота подпадает под закон о санкциях и отмывании денег от 2018 года. По информации BBC, существуют планы применения вооруженными силами этих полномочий. Но точная дата начала первых военных действий со стороны Великобритании против гражданских судов пока неизвестна.

Великобритания уже ввела санкции против более чем 500 предполагаемых судов теневого флота, которые, по ее мнению, помогают финансировать вторжение России в Украину и другие враждебные с ее точки зрения действия. В правительстве заявляют, что санкции вынудили около 200 судов покинуть британские воды, большинство из них работали без законного флага.

В прошлую среду министр обороны Джон Хили заявил депутатам парламента, что правительство "активизирует действия в отношении теневого флота, разрабатывает дополнительные военные варианты и укрепляет координацию с союзниками".

На прошлой неделе Хили сообщал, что британские вооруженные силы уже оказали помощь американским войскам в захвате нефтяного танкера Marinera. При этом британцы не поднимались на борт судна.

