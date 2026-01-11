Недавний захват армией США нефтяного танкера Marinera, шедшего под российским флагом, стал сигналом американского президента Дональда Трампа главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

По их словам, решение президента США захватить судно и одновременно поддержать новый законопроект о санкциях против Москвы должно было показать, что России нужно ускорить достижение мира с Украиной.

"Трамп использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряники у него закончились", – предположил один из источников издания.

Другой собеседник Telegraph отметил, что стратегия, которой, по его оценке, придерживается Кремль на переговорах, всё больше "утомляет" Трампа.

Напомним, ранее "Страна" также предполагала, что США оказывают давление на Москву с целью вынудить её принять условия сделки о мире с Киевом, смягчив свои требования (главное из которых – вывод ВСУ из Донбасса).

Пока переговоры о урегулировании российско-украинского конфликта движутся по "линии Уиткоффа". Но если мирный план Трампа зайдёт в тупик, не исключена смена подхода и переход американской политики по отношению к РФ в руки "ястребов".

Вероятно, действия Белого дома стали одной из причин недавнего удара "Орешником" по Львовщине рядом с границей НАТО и Евросоюза.