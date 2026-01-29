Президент США Дональд Трамп думает нанести точечные удары по руководству и силовикам Ирана, чтобы вдохновить протестующих на захват правительственных зданий.

Об это сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации издания, американский президент хочет создать условия для смены режима после подавления недавних протестов.

Однако окончательного решения он пока не принял.

В то же время Иран объявил, что 1 и 2 февраля проведет военные учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, передает Al Arabiya.



При этом сегодня Тегеран пообещал "сокрушительный ответ" на любое нападение после угроз Трампа нанести удар.

На днях заместитель командующего военно-морскими силами КСИР пригрозил закрытием Ормузского пролива, жизненно важного водного пути, который Тегеран уже неоднократно угрожал закрыть в прошлом, но никогда этого не делал.

Напомним, по некоторым данным СМИ, удар США по Ирану возможен в течение ближайших 48 часов. По другим - США ожидают дальнейшие переговоры на выходных.

Объединённые Арабские Эмираты в свою очередь заявили о "недопустимости использования своего воздушного пространства, территории или водных ресурсов для любых военных действий против Ирана".