Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова аятоллы Али Хаменеи об угрозе региональной войны, если Соединенные Штаты атакуют Иран.

Соответствующий фрагмент интервью американского лидера распространили политические телеграм-каналы.

“Почему бы ему не сказать это? Конечно, он собирается это сказать. У нас там самые большие и мощные корабли в мире, очень близко. Надеемся, что мы заключим сделку. Если мы не заключим сделку, то узнаем, был ли он прав или нет", – заявил Трамп.

Президент США намекнул, что удар может последовать, если Тегеран не пойдёт на сделку с Вашингтоном.

Ранее Трамп заявил, что ударная группа США, направленная к Ирану, больше, чем возле Венесуэлы.

"Если мы не заключим сделку, посмотрим, что произойдёт", – добавил американский лидер.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич считает, что атака США на Иран возможна в ближайшие 48 часов, а причиной тому – обнародование "файлов Эпштейна".

Вучич заявил, что мир находится у порога крупных военных и политических потрясений, вспомнив скандал Билла Клинтона с Моникой Левински, после которого США и НАТО нанесли удары по Югославии.

