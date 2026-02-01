Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба пойдет на сделку с Вашингтоном из-за тяжёлого экономического положения на фоне блокировки поставок нефти из Венесуэлы.

Об этом он заявил журналистам на борту президентского самолета.

"У Кубы очень плохая ситуация. У них нет денег. У них нет нефти. Они жили за счёт венесуэльских денег и нефти, а теперь ничего этого не будет", - сказал Трамп.

Он также призвал власти острова начать переговоры с США.

На этом фоне член Палаты представителей Карлос Хименес выступил с резким предупреждением туристам на Кубе.

"Будьте осторожны с поездками в коммунистическую Кубу. Все туристы, находящиеся на острове, должны уехать, пока не стало слишком поздно", - заявил он.

Напомним, накануне Вашингтон ввёл режим чрезвычайного положения из-за угроз национальной безопасности со стороны Кубы.

Неделю назад сообщалось, что вашингтонская администрация рассматривает возможность военно-морской блокады для прекращения импорта кубинской нефти.

