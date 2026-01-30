Вашингтон ввёл режим чрезвычайного положения из-за угроз национальной безопасности со стороны Кубы.

Соответствующий указ подписал американский президент Дональд Трамп, документ опубликовал Белый дом.

"Я считаю, что политика, практика и действия правительства Кубы представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, источник которой полностью или в значительной части находится за пределами США. Власти Кубы предприняли чрезвычайные действия, которые причиняют вред и угрожают США. Режим присоединяется и оказывает поддержку многочисленным враждебным странам, транснациональным террористическим группам и злонамеренным субъектам, враждебным США, включая Россию, Китай, Ирана, ХАМАС и "Хезболлу". Например, Куба открыто принимает у себя опасных противников США, предлагая им разместить сложные военные и разведывательные возможности, которые напрямую угрожают национальной безопасности США", - говорится в тексте указа.

В связи с этим Трамп объявил национальное чрезвычайное положение и заявил, что считает "необходимым и целесообразным установить тарифную систему". Он пригрозил взимать дополнительные пошлины с импорта иностранных товаров тех стран, которые "прямо или косвенно продают или иным образом предоставляют любую нефть Кубе".

В приказе Министерству торговли Трамп поручил определить страны, которые могут поставлять Кубе нефть, а затем высшие должностные лица администрации определят, какие дополнительные пошлины следует ввести.

"Если правительство Кубы или другого иностранного государства, на которое распространяется действие настоящего указа, предпримет значительные шаги для решения проблемы чрезвычайного положения в стране, объявленного в соответствии с настоящим указом, и в достаточной степени поддержит США в вопросах национальной безопасности и внешней политики, я могу изменить этот указ", - отметил Трамп.

Неделю назад сообщалось, что вашингтонская администрация рассматривает возможность военно-морской блокады для прекращения импорта кубинской нефти.

Сегодня мы анализировали, начнёт ли Трамп войну против Ирана.