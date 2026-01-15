Сенат США отклонил резолюцию о запрете президенту Дональду Трампу проводить военные операции в Венесуэле без одобрения конгресса. При голосовании за документ голоса разделились поровну - 50 на 50, однако решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса. В итоге за отклонение документа проголосовал 51 сенатор против 50.

Резолюцию изначально предложил внести на рассмотрение сенатор-демократ Тим Кейн в попытке ограничить полномочия администрации Трампа в отношении Венесуэлы после операции по захвату президента Николаса Мадуро, которая прошла 3 января. Кейн и его сторонники считают, что блокада венесуэльского побережья американским флотом и угрозы дальнейших резких мер могут попасть под определение военных действий, которые требуют санкции конгресса.

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тун в свою очередь назвал инициативу демократов "истерией против Трампа". По его мнению, Вашингтон "не проводит там военных операций".

А в Белом доме настаивают на том, что захват Мадуро был "судебной операцией" для его экстрадиции в США по обвинениям в наркоторговле, а не актом войны.

Напомним, ранее левый сенатор Берни Сандерс заявлял, что политика Трампа в отношении Венесуэлы является империализмом.

А консервативный журналист Такер Карлсон в свою очередь говорил, что после санкционированной Белым домом операции в Венесуэле с бомбежками столицы и похищением Мадуро во вторжении России в Украину "нет ничего плохого".