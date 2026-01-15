Президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Это был их первый официальный контакт в таком статусе после захвата Николаса Мадуро и удара по Каракасу.

О разговоре Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, разговор с Родригес был долгим.

"Сегодня утром у меня был очень хороший разговор с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Мы добиваемся колоссального прогресса, помогая Венесуэле стабилизироваться и восстановиться. Обсуждались многие темы, включая нефть, полезные ископаемые, торговлю и, конечно, национальную безопасность", - заявил Трамп.

Накануне разговора он похвалил Родригес, отметив, что она "замечательный человек".

И.о. президента Венесуэлы в свою очередь сообщила в Х, что провела с Трампом "долгий и вежливый телефонный разговор", который прошел "в атмосфере взаимного уважения".

"Мы обсудили двустороннюю рабочую повестку в интересах наших народов, а также нерешенные вопросы между нашими правительствами", - написала Родригес.

Отметим, что вчера США сообщили о продаже первой партии венесуэльской нефти на 500 миллионов долларов. Была это конфискованная нефть, слитая из захваченных танкеров, или напрямую поставленная Каракасом, не известно.

Напомним, Родригес принесла присягу в качестве и. о. президента Венесуэлы 5 января.

Вскоре после этого Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.