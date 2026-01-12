Глава Белого дома Дональд Трамп назвал себя "действующим президентом Венесуэлы".

Соответствующая публикация появилась на странице американского лидера в его социальной сети Truth Social.

Свой портрет с такой подписью Трамп разместил в соцсети.

Напомним, ранее Трамп назвал главные цели действий США в Венесуэле. Речь шла о контроле над властью и нефтью. Трамп заявил, что США будут решать "политическое будущее Венесуэлы, будут сильно вовлечены в нефтедобычу в Венесуэле и не позволят кому-то без их согласия занять пост президента Венесуэлы".

Также западные СМИ писали, что Трамп потребовал, чтобы Венесуэла разорвала связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой. От Венесуэлы также требуется согласиться на эксклюзивное партнерство с США в области добычи нефти и отдавать предпочтение Америке при продаже тяжелой сырой нефти.

Чего ждать от событий вокруг Венесуэлы, мы анализировали в отдельном материале.

