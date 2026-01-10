Политика президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы является империализмом.

Такое мнение выразил известный американский левый сенатор Берни Сандерс на своей странице в социальной сети X.

По его словам, захваченный в ходе операции США Николас Мадуро, хоть и являлся диктатором, однако Трамп действовал не с целью восстановления демократии в Венесуэле, а ради получения контроля над нефтяными ресурсами страны.

"Мадуро был диктатором. Но давайте не будем притворятся как будто Трампу не наплевать на демократию. Он дает диктаторам комфорт по всему миру когда они ему нужны. Трамп выразился ясно: Ему нужна венесуэльская нефть. Это не демократия. Это империализм", - заявил Сандерс.

Напомним, Трамп прямо заявлял, что целью действий США является установление контроля над властью в Венесуэле и её нефтяными ресурсами.

Кроме того, по словам американского лидера, в качестве ограничений своих полномочий он ориентируется исключительно на собственную мораль, а не на нормы международного права.

О новом мировом порядке Трампа и о том, к чему идет развитие событий, мы писали в отдельном материале.