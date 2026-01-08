Президент США Дональд Трамп заявил, что в качестве ограничений своих полномочий он ориентируется только на собственную мораль, а не на международное право.

Об этом он сказал в интервью The New York Times.

Таки образом он ответил на вопрос о принятии решений с применением военной силы.

"Да, есть одно ограничение (власти Трампа, – ред.). Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить", - говорится в сообщении.

На уточняющий вопрос о необходимости соблюдения международного права президент ответил утвердительно, но добавил, что сам будет определять, когда эти нормы применимы к США.

"Это зависит от того, как вы определяете международное право. Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинить людям вред", – заявил американский президент.

Ранее мы передавали, как Трамп делал угрожающие завяления в отношении Кубы.

Накануне, журналист Sky News также объяснила, почему Трамп уверен в успешной аннексии Гренландии силами США.

"Становится всё более очевидным, что Дональд Трамп всерьёз намерен отвоевать Гренландию у Дании, союзника по НАТО, несмотря на предупреждения о том, что такой шаг разрушит Альянс", – говорится в статье.