Президент Кубы Мигель Диаз-Канель Бермудез отреагировал на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, заявив, что страна готова защищать себя силой.

Соответствующее заявление были опубликованы на странице Бермудеза в Х.

По его словам, Куба является свободным и суверенным государством, которому никто не может диктовать условия.

Бермудез подчеркнул, что Гавана не угрожает другим странам, но готовится к обороне и намерена защищать страну "до последней капли крови".

Отдельно кубинский лидер возложил ответственность за тяжёлое экономическое положение своей страны на американские санкции, действующие более шести десятилетий, заявив, что те, кто обвиняет власти острова, "знают и признают", что этот кризис стал следствием внешнего давления.

Напомним, в предыдущем заявлении президент США сказал, что "Куба на волоске".

"Я думаю, что Куба держится на волоске. Куба в большой беде", – сказал Трамп, отвечая на вопрос о вероятности применения силы в отношении Гаваны.

Ранее президент США потребовал от Венесуэлы разрыва связей с Кубой.