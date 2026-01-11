В Северной Европе отрицают опасность нападения России на Гренландию, о чем недавно заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет газета Financial Times.

По словам источников издания в сфере безопасности и обороны североевропейских стран, российские и китайские корабли и подлодки не появляются у берегов Гренландии.

"Неверно считать, что они действуют в водах вокруг Гренландии. Их присутствие есть в Арктике, но в российской зоне", - пишет FT.

Таким образом, в странах региона не подтверждают утверждения о военной угрозе острову и не считают ситуацию в районе Гренландии нестабильной.

Напомним, в Европе рассматривают вариант введения войск на территорию острова под видом миссии НАТО. А в случае, если Трамп откажется, то могут быть санкции против американских компаний и даже выдворение американских военных баз.

Ранее министерство обороны Дании заявило, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты "сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы".

Западные СМИ пишут, что в окружении Трампа обсуждается возможность военного вторжения в Гренландию. Кроме того, о решении вопросов с этим островом любыми способами заявлял и сам президент США.