Президент США Дональд Трамп угрожает Кубе, заявляя, что кубинцам нужно заключить "сделку" со Штатами "пока не поздно".

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

Американский президент объявил что Венесуэла теперь не будет давать Кубе нефть, и назвал кубинцев "бандитами и вымогателями".

"Куба много лет жила за счёт огромных объёмов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла "услуги безопасности" двум последним венесуэльским диктаторам, но больше нет! Большинство кубинцев погибли в результате нападения США на прошлой неделе, и Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые держали её в заложниках столько лет. Теперь у Венесуэлы есть Соединённые Штаты Америки, самая мощная армия в мире (с большим отрывом!), которая будет её защищать, и мы будем её защищать. Больше никакой нефти и денег на Кубу не будет - ноль! Я настоятельно рекомендую им заключить сделку, пока не поздно", - написал Трамп.

Напомним, ранее в Вашингтоне уже давали понять, что вслед за Венесуэлой они хотят поменять власть на Кубе.

