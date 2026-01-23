Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военно-морской блокады для прекращения импорта кубинской нефти.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, в Белом доме рассматривают новые тактики для осуществления смены режима на Кубе, включая введение полной блокады импорта нефти в эту карибскую страну.

Со слова источников, некоторые критики кубинского правительства в администрации добивались такой эскалации, и она была поддержана государственным секретарем США Марко Рубио.

Решение об одобрении этого шага еще не принято, однако, по словам этих источников, он может быть одним из возможных вариантов действий, представленных Трампу для свержения коммунистического правительства Кубы.

Напомним, в The Wall Street Journal писали, что США намерены сменить власть на Кубе до конца года. Администрация Трампа ищет в Гаване инсайдеров, которые могли бы заключить сделку о прекращении коммунистического правления.

Ранее и сам Трамп угрожал Кубе, заявляя, что кубинцам нужно заключить "сделку" со Штатами "пока не поздно".