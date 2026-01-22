США намерены сменить власть на Кубе до конца года. Администрация Дональда Трампа ищет в Гаване инсайдеров, которые могли бы заключить сделку о прекращении коммунистического правления.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, администрация Трампа оценила экономику Кубы как находящуюся на грани коллапса и считает, что правительство никогда не было столь уязвимым после потери важнейшего благодетеля в лице Мадуро.

У администрации Трампа нет конкретного плана по свержению коммунистического правительства, которое удерживает власть уже почти 70 лет, но они рассматривают захват Мадуро и последующие уступки его союзников, оставшихся у власти, как образец и предупреждение для Кубы, заявили высокопоставленные американские чиновники.

Один из них сказал, что на встречах с кубинскими эмигрантами и гражданскими группами в Майами и Вашингтоне они сосредоточились на поиске кого-то внутри нынешнего правительства, кто увидит надвигающуюся угрозу и захочет заключить сделку.

По словам представителей администрации, рейд 3 января с целью захвата Николаса Мадуро был осуществлен при содействии агента из ближайшего окружения венесуэльского лидера.

Ранее сам Трамп угрожал Кубе, заявляя, что кубинцам нужно заключить "сделку" со Штатами "пока не поздно".

Президент Кубы Мигель Диаз-Канель Бермудез в свою очередь отреагировал на угрозы со стороны президента США, заявив, что страна готова защищать себя силой.