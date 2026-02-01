Президент Сербии Александр Вучич считает, что атака на Иран возможна в ближайшие 48 часов из-за публикации файлов Эпштейна.

Вучич заявил, что мир находится на грани крупных военных и политических потрясений, на фоне чего может произойти атака на Иран в ближайшие двое суток.

"Я ожидаю в ближайшие 48 часов удара по Ирану и еще кое-чего серьезного", - сказал Вучич.

При этом президент Сербии также считает, что когда в СМИ всплывают скандальные материалы, за этим иногда следует какое-то жесткое событие, чтобы отвлечь от него людей.

В этом контексте, сербский политик вспомнил скандал с Моникой Левински, после которого США и НАТО нанесли удары по Югославии, и сравнил его с публикацией "Файлов Эпштейна", которая, по мнению Вучича, должна "ускорить принятие некоторых решений".

Напомним, верховный аятолла Ирана Али Хаменеи заявил, что атака Соединенных Штатов может вызвать последствия в виде большой региональной войны.

Подробнее о вероятности начала военных действий на Ближнем Востоке и причастия США мы рассказывали в отдельном материале.