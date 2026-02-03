Иран потребовал изменить место проведения и формат переговоров с США в пятницу, 6 февраля, и хочет их переноса в Оман.

Об этом сообщил в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"Источники сообщили, что иранцы отказываются от достигнутых в последние дни договоренностей, после того как ряд стран уже были приглашены к участию в переговорах. Иранцы хотят перенести переговоры из Стамбула в Оман. Теперь они также хотят проводить их в двустороннем формате, только с участием США, а не с участием нескольких арабских и мусульманских стран в качестве наблюдателей", – сообщил Равид.

Напомним, накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился начать переговоры с США о ядерных проблемах.

Портал Axios писал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эту пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле. Встреча запланирована для того, чтобы обсудить ядерную программу Тегерана на фоне сохраняющейся напряженности между странами.

Это может стать первой встречей между представителями США и Ирана после срыва переговоров и 12-дневной войны в июне прошлого года. Переговоры станут результатом дипломатических усилий Турции, Египта и Катара в течение последних нескольких дней.