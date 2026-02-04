Вашингтон пошёл навстречу Тегерану и согласился перенести переговоры о ядерной программе Ирана из Турции в Оман.

Об этом сообщил в Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на арабский источник.

По его словам, переговоры сторон ожидаются в Омане в пятницу.

"Источник сообщил, что администрация Трампа согласилась с просьбой Ирана перенести переговоры из Турции. По словам источника, переговоры о том, присоединятся ли к встрече в Омане арабские и мусульманские страны региона, всё ещё продолжаются. Белый дом отказался от комментариев", - сказано в публикации.

Напомним, позавчера президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился начать переговоры с США о ядерных проблемах. Тогда СМИ писали, что переговоры могут состояться в Турции в ближайшие дни.

Однако вчера Тегеран потребовал перенести переговоры из Стамбула в Оман. Также иранская сторона поставила условие, чтобы встреча проводилась в двустороннем формате только с участием США, без присутствия представителей нескольких арабских и мусульманских стран в качестве наблюдателей.