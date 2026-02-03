Продолжают приходить новости об обострении между США и Ираном в преддверии намеченных на пятницу переговоров.

Так, американский телеканал Fox News сообщает, что США уничтожили иранский беспилотник в Аравийском море.

Водный дрон совершил сближение с авианосцем USS Abraham Lincoln, подтвердил официальный представитель Центрального командования ВС США.

Кроме того, как сообщает издание Oil Price, иранские катера пытались помешать движению нефтяного танкера под американским флагом в Ормузском проливе.

Источники в сфере морской безопасности США и Великобритании описывают это как "неудачную попытку помешать проходу судна". Выстрелов не было, танкер продолжил свой путь, и о каких-либо повреждениях не сообщалось.

В Белом доме при этом отметили, что переговоры между США и Ираном по-прежнему запланированы на конец этой недели, несмотря на имевшие место инциденты.

Напомним, Иран потребовал США изменить место и формат переговоров.

Исламская республика отказалась от достигнутых в последние дни договорённостей с Белым домом, после того как ряд стран уже были приглашены к участию в переговорах.

Ранее Тегеран начал учения с боевой стрельбой перед с флотом США в Персидском заливе.