Президент Украины Владимир Зеленский вслед за Европой признал иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористами.

Об этом Зеленский заявил в своем традиционном вечернем обращении.

"Фактически согласовано решение Евросоюза об определении террористической одной из основных организаций режима в Иране – так называемого Корпуса стражей исламской революции. Сейчас продолжаются европейские процедуры. Мы в Украине уже приняли такое решение и уже определили эту организацию террористической, и для нас этот вопрос закрыт", – сказал украинский президент.

Напомним, в конце января Евросоюз принял решения против РФ и Ирана. Россию включили в черный список по борьбе с отмыванием денег, а Корпус стражей исламской революции - в список террористических организаций.

В МИД Ирана прокомментировали внесение КСИР в список террористов и заявили, что "Европа разжигает конфликт на Ближнем Востоке".

Также в ответ Тегеран признал армии стран Евросоюза террористическими организациями.

