Прежде чем наносить удары по Ирану, США намерены укрепить систему противовоздушной обороны на Ближнем Востоке.

Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников Белого дома.

В то же время источники утверждают, что авиаудары по Ирану "не являются неминуемыми".

Между тем Пентагон перебрасывает дополнительные средства ПВО для защиты Израиля, арабских союзников Вашингтона и американских войск на случай ответных действий Тегерана и возможного затяжного конфликта.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что удар США по Ирану возможен в ближайшие 48 часов и причина этого – публикации "файлов Эпштейна".

Сербский лидер утверждает, что мир находится на пороге крупных военных и политических потрясений, вспомнив скандал с Биллом Клинтоном и Моникой Левински, после чего США и НАТО нанесли удары по Югославии.

Ранее Иран начал военные учения рядом с флотом США в Персидском заливе.

Иранцы отрабатывают ответный удар по американским кораблям, в том числе по крупнейшему атомному авианосцу США USS Abraham Lincoln.