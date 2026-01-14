Украинские издания называют ограничения, которые могут установить после введения режима чрезвычайной ситуации в энергетике, которую инициировал Владимир Зеленский.

Режим ЧС в энергетике означает не общенациональное чрезвычайное положение, а специальный режим управления отдельными сферами, в частности, электроэнергетикой и водоснабжением. Он позволит властям быстрее принимать решения и более жестко регулировать потребление ресурсов. Кроме прочего он может подразумевать следующее:

усиленные графики отключения электроэнергии, особенно в часы пиковой нагрузки;

ограничение водоснабжения с подачей воды по графику или при сниженном давлении;

централизованное управление генерацией и распределением электроэнергии с приоритетной подачей света больницам, водоканалам, организациям связи, военным объектам, объектам критической инфраструктуры;

временное снижение комфорта для жилого сектора для стабильности системы в целом;

дозированная подача публичной информации, особенно насчет деталей о состоянии энергосистемы, которую могут не разглашать из соображений безопасности.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что украинцам придется сидеть без света круглые сутки.

Между тем в Киеве и так уже почти полный блэкаут.