В российском Белгороде после вчерашних ударов по энергетике не могут полностью восстановить централизованное отопление.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе обращения к горожанам.

В виду отсутствия возможности подачи теплоносителя, в Белгороде начинают сливать воду из системы отопления 455 домов – чтобы во время мороза не лопнули трубы.

Судя из контекста заявлений Гладкова, обстрелом повреждена городская ТЭЦ – по словам губернатора, объект не может возобновить подачу тепла.

Также часть белгородцев остаётся без электроснабжения, но многих уже подключили. Кроме этого, по заявлению Гладкова, в дома полностью возобновлена подача холодной воды и газа.

На сегодняшнее утро в российском областном центре около 80 тысяч человек оставались без отопления, три тысячи – без газа, тысяча – без электричества.

Ранее после обстрела в домах Белгорода исчезли свет и тепло.

Напомним, недавно в Белгороде заявили о самом масштабном обстреле с момента вторжения РФ в Украину.

Война в Украине идёт 1446-й день.

