После удара по энергоинфраструктуре в жилых домах Белгорода начало отключаться не только электричество, но и теплоснабжение.

, сообщают российские СМИ.

Также со ссылкой на местных жителей сообщается о перебоях с подачей воды и интернет-связью.

В областном водоканале сообщили, что после ракетного удара было отключено электроснабжение на водозаборах.

В Белгороде блэкаут после атаки на энергоинфраструктуру, сообщают российские паблики.

Ранее мы публиковали кадры последствий обстрела Белгорода, где заявили о самой масштабной атаке с начала полномасштабной войны.

Российско-Украинский конфликт продолжается 1441-й день.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, россияне в Запорожской области продвинулись юго-восточнее Терноватого – у села Доброполье, а также к югу от Запорожья, в посёлке Приморском. Противник также продвинулся на двух участках фронта под Константиновкой в Донецкой области.

