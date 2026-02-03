Президент США Дональд Трамп "не был удивлён" последней атакой России на Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время общения с прессой.

"Вчера президент Трамп говорил о том, что президент Путин согласился на недельную приостановку атак на Украину из-за холодной погоды, однако сегодня мы увидели, что Россия нанесла один из самых мощных ударов за этот месяц. Какова ваша реакция на это?" – задал ей вопрос журналист.

"Да, я говорила об этом с президентом сегодня утром, и его реакция, к сожалению, была без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну – войну, которая никогда бы не началась, если бы президент (Трамп в 2022-м - Ред.) всё ещё находился у власти. Она началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена", – ответила Ливитт.

Напомним, сегодня Зеленский несколько раз апеллировал к Трампу, заявляя, что ждёт его реакции на срыв энергоперемирия Москвой.

Но, как видим, исходя из слов Ливитт, Трамп произошедшим "не удивлён", так как две страны "уже несколько лет ведут жесткую войну", в начале которой, по версии Белого дома, виноват Байден.

Ранее Кремль, объявляя об энергетическом перемирии, говорил, что оно действует до 1 февраля.