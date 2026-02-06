Россияне захватили село Дегтярное в Харьковской области.

Об этом свидетельствует обновлённая онлайн-карт украинского военного телеграм-канала Deep State.

Дегтярное расположено восточнее города Волчанска у российской границы.

Также у РФ два продвижения в Сумской области: у Грабовского и севернее, в районе Мирополья.

Кроме того, россияне продвинулись в Донецкой области, вдоль трассы Бахмут-Славянск в районе Никифоровки.

Ранее Deep State сообщил, сколько территории Украины захватила Россия в январе.

Война в Украине идет 1444-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 6 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главной темой четверга стало новое условие России для завершения войны в Украине: как писали СМИ, Москва требует в рамках мирного соглашения не только сдать Донбасс, но и признать его российским со стороны всех стран. Какие именно государства подразумеваются в этой формулировке, неясно.

