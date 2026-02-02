Войска РФ перешли границу еще на одном участке в Сумской области, войдя село Покровка со стороны Белгородской области.

Об этом сообщают российские паблики.

Отметим, что Deep State еще в конце января перевел Покровку в "серую зону".

Это село расположено севернее участка в Грабовском, куда недавно также россияне зашли через границу.

Украинские СМИ со ссылкой на разведку одной из бригад, воюющих на Сумщине, пишет, что российская армия с осени 2025 года ежемесячно увеличивает численность своей группировки в регионе. Россияне стягиваются к густому большому лесу, расположенному к северо-западу от Сум.

Оосновным направлением наступления остается захваченный россиянами участок между селами Алексеевка - Яблоновка - Юнаковка. С этой стороны у россиян сразу три «ветки», вдоль которых они тянутся к селам Хотень, Писаревка, Новая Сечь.

Вторым, менее заметным направлением является Мирополье, расположенное еще севернее участка в Грабовском-Покровке.

Напомним, жители Сум сообщают в соцсетях, что российские FPV-дроны уже долетают до областного центра, однако ВСУ это отрицают и уверяют, что за "российские" люди принимают украинские дроны-перехватчики.

Ранее мы сообщали, что Россия создает плацдарм для дальнейшего наступления в Сумской области. По оценке военных, наступление сейчас ведется в направлении поселка Хотень, что в перспективе создает опасность наступления непосредственно на Сумы.