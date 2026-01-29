Российская армия практически полностью контролирует Мирноград в Донецкой области – там уже развёрнуты артиллерийские позиции противника, командные штабы и комендатура.

Об этом заявил офицер морской пехоты ВСУ, действующий на этом направлении в интервью СМИ.

По его словам, Силы обороны удерживают позиции на севере Мирнограда и пытаются не выпустить войска РФ из города. Бои сейчас идут на севере Мирнограда – в районе железнодорожного депо, и на севере соседнего села Светлого.

"В остальной части города (центр и юг, – ред.) уже их арта, техника, пилоты – всё, что хотите. Накопление идёт серьёзное. В ближайшее время ожидаем механизированных штурмов со стороны противника. По штабам – они перемещают свои штабы из Новогродовки в Мирноград. Также в Мирнограде уже есть комендатура (российская, – ред.), мы видели, как гражданских с пожитками выводят под сопровождением конвоя. Мы оттягиваемся, перемещаемся, пехота пытается держать выходы из Мирнограда. Теперь наша задача – не выпустить их из города", – рассказал военный.

Вместе с этим украинский военный обозреватель Deep State сообщает, что противник продвинулся на трёх направлениях:

в районе Дроновки (славянско-краматорское направление)

около Клебан-Быка (константиновское направление)

в Малой Токмачке (юг Запорожской области).

Ранее мы публиковали интервью, в котором офицер ВСУ сообщил об угрозе Запорожью.

Война в Украине продолжается 1435-й день. Мы следим за последними новостями среды, 28 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Глава Генштаба РФ Герасимов заявил о взятии Купянска-Узлового, расположенного южнее Купянска. На карте Deep State город находится в нескольких километрах от линии фронта. Захват россиянами этого населённого пункта опровергли в ВСУ.

