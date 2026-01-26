Жители Сум сообщают в соцсетях, что российские FPV-дроны уже долетают до областного центра, однако ВСУ это отрицают и уверяют, что за российские люди принимают украинские дроны-перехватчики.

Опровержение появилось на странице пресс-службы группировки ВСУ "Курск" в Facebook.

"В центр коммуникаций группировки войск "Курск" поступают запросы от общественности, в которых с тревогой указывается на пролёты над городом Сумы неизвестных БпЛА. Полёты вражеских FPV-дронов в небе города физически невозможны. То, что люди видели собственными глазами или в медиа, - это были украинские дроны-перехватчики. Поэтому просим представителей СМИ не поддаваться истерическим настроениям", - заявили военные.

Местные телеграм-каналы назвали заявление военных позором.

"Это уже просто какое-то издевательство от группировки "Курск". Пока командование будет замалчивать этот вопрос и говорить, что это всё фейки и вообще перехватчики, дела не будет. Это уже не смешно, это какой-то сюр. Позор группировке "Курск", просто позор", - написал один из сумских телеграм-каналов.

Ранее мы сообщали, что Россия создает плацдарм для дальнейшего наступления в Сумской области. По оценке военных, наступление сейчас ведется в направлении поселка Хотень, что в перспективе создает опасность наступления непосредственно на Сумы.

Война в Украине идет 1433-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 26 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее украинский военный телеграм-канал Deep State сообщил, что армия РФ продвинулась у сёл Предтечино и Ступочек вблизи Константиновки в Донецкой области. Главком Сырский рассказал, что ВСУ меняют тактику поражения вражеских целей, переходя от массированного огня "по площадям" к точечному уничтожению целей с использованием дешевых средств.