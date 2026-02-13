Служба безопасности Украины второй день проводит обыски в "Киевтеплоэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в своем телеграм-канале.

В КГГА заявляют, что из-за обысков в домах не могут восстановить отопление после обстрела.

"Работа "Киевтеплоэнерго", в частности восстановление теплоснабжения домов, находится под угрозой из‑за обысков. 12–13 февраля представители СБУ дважды провели обыски в главном офисе предприятия на основании одного судебного решения. Это произошло сразу после масштабной комбинированной атаки, в результате которой были критически повреждены энергетические объекты. Из-за остановки работы центрального офиса нарушена координация персонала и структурных подразделений. В самый критический момент для города процессы, необходимые для восстановления теплоснабжения, фактически были заблокированы. В "Киевтеплоэнерго" заявляют, что изымают даже техническую документацию и проекты договоров, необходимые для восстановления поврежденных объектов и подключения нового оборудования", - говорится в сообщении.

В столичной администрации уточнили, что с начала полномасштабного вторжения это уже 103-е процессуальное действие в отношении предприятия.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Киеве во время ночной атаки были повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Подробнее о ситуации в украинской энергетике мы рассказывали в отдельном материале.