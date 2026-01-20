В мэрию Днепра утром пришли с обысками.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил днепровский городской глава Борис Филатов.

"Сегодня утром очередные "правоохранители" ворвались в мэрию с обыском. Якобы на городском мусорном полигоне что-то не так захоронено", - написал Филатов.

Пришедших с обысками правоохранителей он назвал "бешеными псами" и "пятой колонной".

Также он резко раскритиковал руководство Украины.

"Заканчивайте п@здёж про "единство нации, несокрушимость и переформатирование власти". Или уж назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они руководят и несут полную ответственность", - обратился Филатов к руководству страны.

Также он сообщил, что сегодня ночью в результате российского ракетно-дронового удара в Днепре была повреждена крупная котельная, и сотни домов остались без тепла. Филатов пожаловался на то, что наряду со звонками от коммунальщиков и газовиков ему ещё приходится выслушивать юристов и экологов.

"Уважаемые "правоохранители", у меня есть только один вопрос. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?" - задал вопрос мэр Днепра.

Отметим, что вчера несколько близких к Офису президента телеграм-каналов написали, что Филатову готовят подозрение. Официально эту информацию пока не подтверждали.

Вскоре после публикации Филатова полиция подтвердила обыски в мэрии Днепра по подозрению в коррупции на работе мусорных полигонов. Также обыски по этому делу проходят в Запорожской и Львовской областях на полигонах твердых бытовых отходов, в офисных помещениях, по адресам регистрации и проживания фигурантов уголовного производства.

Напомним, Филатов во время итогового выступления по результатам 2025 года заявил, что в Днепре сложился мусорный кризис из-за большого числа уклонистов.

Ранее он рассказывал, что в Днепре из-за мобилизации скоро остановится общественный транспорт.