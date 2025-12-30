Атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области выглядит как "безрассудный поступок" на фоне переговоров.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

"Я знаю, что с российской стороны поступают сообщения о предполагаемой атаке на один из президентских дворцов с использованием дрона или дронов, и неясно, действительно ли это произошло. Вы знаете, Украина получает дроны и ракеты каждую ночь в свою столицу, и всё, что они могут делать – это отражать эти атаки. Мне кажется несколько неделикатным находиться так близко к заключению мирного соглашения, когда Украина действительно хочет достичь мирного соглашения, а затем совершать что-то, что может восприниматься как безрассудное или непродуктивное", – сказал он.

Напомним, Украина отрицает факт своей атаки на резиденцию Путина.

В то же время Кремль снова угрожает Украине ответным ударом на атаку дронов на резиденцию президента РФ и не считает нужным предоставлять доказательства атаки.

Что означают заявления Кремля о попытке удара по резиденции Путина, мы разбирали в отдельном материале.