Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров полетел в Турцию для переговоров о новых обменах военнопленными.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Также он рассказал о запланированных встречах в рамках мирных переговоров.

"Третье января – встреча советников по вопросам национальной безопасности в Украине. Это первая такая встреча в Украине по вопросам мира. Европейские представители, плюс мы ожидаем американскую команду онлайн. И 15 стран подтвердили участие, плюс представители европейских структур и НАТО. Далее, 5 января – будет встреча военных, начальники генеральных штабов встретятся. Главное – это гарантии безопасности для Украины. Политически почти всё готово, и важно проработать каждую деталь, как гарантии будут работать в воздухе, на земле и на море, если нам удастся закончить войну. А именно это – ключевая цель для всех нормальных людей. Шестое января – встреча на уровне лидеров: лидеры европейских стран, Коалиции желающих. Сейчас мы готовимся, чтобы встреча была продуктивной, чтобы поддержки стало больше и чтобы по гарантиям и по мирному соглашению политической уверенности стало больше", - заявил президент.

Он добавил, что завтра будет важный день внутренней политики для Украины, но не объяснил почему.

Напомним, во время поздравления украинцев с Новым годом Зеленский прямо заявил, что не намерен выводить войска из Донбасса - чего требует РФ и, по данным СМИ, президент США Дональд Трамп как условие завершения войны.

В отдельном материале мы разбирались, возможно ли завершение войны в Украине в наступившем году.