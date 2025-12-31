Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Офиса президента.

Магомедов занимал эту должность с 23 февраля 2021 года. Он считается человеком, близким к экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Ранее газета The Times писала, что Ермак восстанавливает прежнее влияние после отставки.

Напомним, по данным СМИ, Ермаку готовили подозрение по делу Миндича ещё в день обысков.

Война в Украине продолжается 1407-й день. Мы следим за последними новостями среды, 31 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Одной из главных новостей предыдущего дня стало заявление Владимира Зеленского о том, что он обсуждает с президентом США размещение в Украине американских миротворцев в качестве гарантии безопасности. Незадолго до появления его заявления о возможном вводе военных США на подконтрольные Киеву территории сообщил польский премьер Дональд Туск. Вашингтон пока эту информацию не комментировал.

