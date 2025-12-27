После быстрой потери Северска Донецкой области с должностей снимают командиров двух бригад Вооружённых сил Украины, которые держали оборону на этом участке.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Речь идёт о командире 54-й отдельной механизированной бригады Алексее Коновале, подразделение которого обороняло сам город, и командире 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Владимире Потешкине, чьи силы стояли южнее Северска. По сведениям "УП", Коновал уже снят с должности, Потешкин находится на лечении и, по данным источников, может быть уволен после возвращения в часть.

Причиной таких кадровых решений стали недостоверные доклады командования обеих бригад: они отчитывались о наличии позиций обороны в зонах своей ответственности, где по факту уже длительное время не было личного состава.

11-й армейский корпус, в оперативном подчинении которого находились обе бригады, доверял этой информации, считая её соответствующими реальной обстановке. Проверяющие из корпуса регулярно выезжали в подразделения, однако расхождений не выявляли, так как проблемы системно скрывались.

После этого группировка войск "Восток" отстранила 11-й корпус и его командира Сергея Сирченко от ключевых задач на северском направлении.

По данным издания, войска РФ смогли занять Северск, воспользовавшись густыми туманами в ноябре и декабре. Уже с конца ноября 54-я бригада ВСУ начала терять возможность уничтожать наступающие группы противника в прежних объёмах, и части подразделений РФ постепенно заходили и закреплялась в глубине города.

Напомним, украинское командование признало потерю Северска 23 декабря.

Ранее прошла информация, что главком Сырский уволил командующих двумя корпусами ВСУ из-за потери позиций.

