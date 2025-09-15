Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский уволил командующих двумя корпусами – главу 17-го корпуса Владимира Силенко и 20-го Максима Китугина.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

По данным источников, решения главкома связаны с потерями позиций этими корпусами.

17-й корпус воюет в Запорожской области, а 20-й корпус - на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Как раз там в последнее время активно наступают российские войска.

При этом заметно, что с момента перехода Сил обороны на корпусную систему управления это первые увольнения командующих корпусов.

Ранее Сырский заявлял, что армия РФ имеет преимущество над ВСУ в силах и средствах в три-шесть раз.

Также мы сообщали, что Сырский поручил устранить недостатки в работе дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с "Геранями".

Война в Украине идет 1300-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.