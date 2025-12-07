Бойцам украинской территориальной обороны (ТрО) вручал награды министр обороны времен президентства Леонида Кучмы и состоявший в правительстве Виктора Януковича, генерал Александр Кузьмук.

Об этом сообщила пресс-служба сил ТрО.

В 2019 году Кузьмук был уволен президентом Украины Владимиром Зеленским из ВСУ, но в 2022-м он был восстановлен в рядах армии как советник командующего силами ТрО Игоря Плахуты. Сейчас же он вручил награды военнослужащим.

Это вызвало бурю негодования в радикальных кругах, которые возмутились, что награды бойцам вручал министр времен Кучмы, который также был депутатом от "Партии регионов". Украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко отметил, что сначала не поверил, что Кузьмука "воскресили и вернули в Вооруженные Силы".

"Ему 71 год, был министром обороны еще во времена Кучмы, с 1996 года. Затем был нардепом трех созывов от Партии регионов. Во времена депутатства подписал обращение в сейм Польши с просьбой признать, что украинцы якобы совершали геноцид против поляков. Наконец-то армейская реформа", - заявил Стерненко.

Согласно заключению экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, представленной на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады 20 ноября 2018 года, Кузьмук был одним из министров обороны, при которых снизилась обороноспособность Украины.

После разгоревшегося скандала Силы территориальной обороны сообщили, что Кузьмук уволен с должности внештатного советника командующего ТрО.

Напомним, в 2020 году Кузьмук вошёл в число подписавших письмо бывших руководителей Вооружённых сил Украины к Зеленскому, из которого следует, что в марте 2014 года тогдашнее высшее руководство страны запретило украинским войскам оказывать вооружённое сопротивление аннексии Крыма.



Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.