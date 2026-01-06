В Париже сегодня пройдет встреча лидеров стран из "коалиции желающих" с участием представителей США Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа. На ней будут стремиться согласовать гарантии безопасности для Киева, которое будут подразумевать возможность присутствия американских войск в Украине после войны.

Об этом сообщают сразу несколько западных изданий.

Так, Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что "неясно, какую роль будут играть американские войска и где они будут размещены в случае мирного соглашения с Россией". Однако европейские страны обсуждали возможность развертывания многонациональных сил обеспечения.

По данным агентства, сегодня стороны хотят совместить достигнутые с США наработки с планами "коалиции желающих", в которую входят страны ЕС и Канада.

После встречи лидеры проведут пресс-конференцию и, возможно, в ближайшие дни опубликуют заявление, если будет достигнуто официальное соглашение.

Politico тоже пишет, что США и Европа обсуждают отправку американских миротворцев в Украину после войны.

"Европейцы гораздо больше довольны США, чем всего несколько недель назад, поскольку американцы обязуются предоставить Украине более надежные гарантии безопасности, которые могут включать разведывательную информацию для мониторинга мира и даже присутствие некоторых американских войск", - пишет издание.

Французский чиновник заявил Politico о "сближении между Украиной, Европой и США". По его словам, стороны обсуждают гарантии безопасности на 15 лет, но Владимир Зеленский настаивает на 50 годах.

В то же время неизвестно, согласны ли сами американцы на размещение своих войск в Украине. В первоначальной версии мирного плана США содержался прямой запрет на размещение иностранных войск. Против присутствия иностранных войск в Украине категорически выступает и Москва.

Ранее бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что страны Запада планируют ввести своих миротворцев в Украину не в пику России, а для предотвращения гражданской войны.