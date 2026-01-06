"Коалиция желающих", США и Украина на переговорах в Париже "сошлись" на шагах по реализации и обеспечению прекращения огня, хотя пока неясно, примет ли Россия обсуждаемые условия.

Об этом пишет в соцсети X корреспондент The Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники.

По их словам, США готовы контролировать линию фактического прекращения огня с помощью таких технологий как датчики, беспилотники и спутники, и выразили поддержку предоставлению Украине гарантий, которые бы соответствовали некоторым положениям статьи 5 соглашения НАТО о взаимной обороне.

"Однако возникают серьезные вопросы о том, сколько лидеров будут готовы перейти от теоретических обещаний о развертывании войск, авиации или кораблей к обязательным к исполнению обязательствам о том, что их вооруженные силы, в случае необходимости, будут бороться с Россией, если Москва совершит повторное вторжение", – добавил Миллер.

При этом в его инсайде не содержится пункта о вводе западных войск в Украину сразу после прекращения огня, на чем ранее настаивали Киев и европейцы. Как видим, он говорит лишь о контроле за линией фронта и о том, как отреагирует западные страны, если Россия начнет новое вторжение.

Напомним, РФ выступает категорически против присутствия западных войск в Украине после прекращения огня.

