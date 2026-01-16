Украинская переговорная делегация с участием главы Офиса президента Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустэма Умерова и лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии направляется в США для обсуждения плана по Украине с представителями президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале.

По его словам, речь идет о консультациях по ключевым параметрам американского подхода и дальнейшим шагам вокруг урегулирования ситуации.

"Мы надеемся, что будет больше ясности как по тем документам, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и по ответу России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила", - пишет Зеленский.

Он отметил, что встречи пройдут в ближайшие дни.

Напомни, на днях Трамп обвинил Зеленского в затягивании войны. По его мнению, заключению мирного соглашения препятствует Киев, а не Москва.

Зеленский, в свою очередь, опроверг эти обвинения, заявив, что не Украина является преградой для мира.

Мы подробно разбирались, почему Трамп снова обвиняет Зеленского и что это значит для Украины.