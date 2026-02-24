Глава Белого дома Дональд Трамп хотел бы закончить войну в Украине до 4 июля 2026 года, когда будут отмечать 250-летие независимости США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на западных союзников Украины.

При этом высокопоставленные европейские и натовские чиновники не видят никаких признаков того, что Россия и Украина готовы отступить от своих переговорных позиций. По их мнению, президент РФ Владимир Путин не готов к соглашению, которое не удовлетворяет его основные требования. Американские чиновники также в частном порядке признают, что не видят признаков готовности Путина отказаться от своих максималистских позиций.

В свою очередь Украина отвергает требования России о выводе войск из Донецкой области, предлагая прекращение огня по линии фронта.

Москва и Вашингтон фактически соревнуются, кто первым уступит в переговорах, заявил высокопоставленный представитель НАТО. С российской стороны это означало бы уступку по некоторым из своих красных линий, со стороны США - отказ от поддержки Украины.

Хотя переговоры между тремя сторонами остаются конструктивными, они фактически зашли в тупик, заявил источник.

Европу беспокоит, что Путин может согласиться на прекращение огня, а это позволит Трампу заявить об успехе в завершении войны. Однако, по мнению европейцев, Москва продолжит кампанию саботажа, гибридной войны или вмешательства в выборы, направленную на дестабилизацию Украины.

Ранее Die Welt писала, что в Европе обсуждают предложение Трампа Украине уступить территории на Донбассе в обмен на ускоренное принятие в ЕС.

Между тем в последнее время лидеры европейских стран и представители Украины несколько раз давали понять, что окончание войны сейчас невыгодно.