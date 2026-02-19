Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не верит в результативность длящихся мирных переговоров. Он полагает, что война в Украине может завершиться лишь тогда, когда истощатся ресурсы у одной из сторон.

Об этом он сказал в интервью изданию Rheinpfalz.

Мерц процитировал американо-французского историка Астольфа де Кюстина, который после долгих путешествий по России в XIX веке заявил: "Россия в настоящее время является самой выдающейся страной для наблюдателя, потому что в ней можно найти как самое глубокое варварство, так и самую высокую цивилизацию". Канцлер подчеркнул, что эти слова актуальны и сегодня.

"Сейчас мы видим эту страну в состоянии глубочайшего варварства. Это не изменится в ближайшем будущем, и мы должны это принять", - отметил он.

По его мнению, война закончится военным или экономическим истощением Украины или России.

"Эта война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена либо в военном, либо в экономическом плане. Разум и гуманитарные аргументы не убедят Владимира Путина. Это горькая правда", - сказал Мерц.

Политик также рассказал о желании Европейского Союза, чтобы "российское государство больше не могло вести войну ни военным, ни экономическим способом".

"Российская элита не может обойтись без войны в обозримом будущем. Им необходимо поддерживать работу военной машины, потому что у них нет плана, что еще делать с сотнями тысяч солдат, возвращающихся с фронта", - сказал канцлер.

Ранее председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что остановка войны в Украине не выгодна Европе, потому что тогда российская армия будет угрожать ей.

Сегодня же стало известно, что ЕС планирует выдвинуть к России требования вывести войска не только из Украины, но также из Беларуси, Приднестровья и Южной Осетии.