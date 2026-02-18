Американский журналист Такер Карлсон и его сотрудники были задержаны в Израиле после интервью с послом США Майком Хакаби.

Об этом сообщает британская развлекательная газета Daily Mail.

Карлсон, который часто критикует Израиль за его действия в Газе, рассказал изданию, что столкнулся с враждебным отношением властей этой страны.

По его словам, вскоре после интервью израильские чиновники конфисковали его паспорт и отвезли его исполнительного продюсера в комнату для допросов.

"Мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали наши паспорта, отвели нашего исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали выяснить, о чём мы говорили с послом Хакаби", – рассказал Карлсон Daily Mail.

"Это было странно. Сейчас мы уже за пределами страны", – добавил журналист.

Ранее Такер Карлсон обвинил WSJ в сокрытии данных о коррупции на Банковой и работе против мирного плана Трампа.

После журналист сравнил вторжение РФ в Украину с действиями Трампа в Венесуэле.

