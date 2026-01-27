Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила информацию о задержании журналистки Инны Кардаш по подозрению в работе на белорусские спецслужбы.

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале СБУ.

По информации спецслужбы, Кардаш пыталась "интегрироваться" в Главное упраление разведки при Минобороны Украины (ГУР). Известно, что Инна Кардаш работала на телеканале 112 и в агентстве "Интерфакс-Украина".

"В результате многоэтапной спецоперации в Киеве задержана глубоко законспирированная разведчица, работавшая на белорусский КГБ с 2015 года. Согласно материалам дела, в 2020 году её отправили из Минска для агентурной работы в Украине. Ещё до начала полномасштабной войны она устроилась в одно из ведущих СМИ Украины, использовала эту работу и связи своих коллег из этого СМИ для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и зарубежных дипломатов", – сообщает СБУ.

После начала полномасштабной войны, по версии спецслужбы, белорусская разведчица получила задание собирать информацию о гражданах Беларуси и России, помогающих Украине, а также о работающих в Киеве китайских дипломатах.

"После возвращения в Киев агент попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки, где попала в разработку собственной безопасности ГУР. После этого сотрудники СБУ и ГУР начали с белорусской разведчицей длительную оперативную игру, которая позволила не только задокументировать каждый ее шаг, но и через нее регулярно дезинформировать белорусскую спецслужбу", – также говорится в сообщении.

Отметим, что в последнее время резко ужесточилась риторика Киева в отношении Беларуси.

Ранее следственная комиссия Верховной Рады обвинила в госизмене бывшее руководство "Укрэнерго" и Агентства по восстановлению.