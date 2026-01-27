В Киеве задержана белорусская журналистка Инна Кардаш. 35-летнюю женщину подозревают в шпионаже.

Об этом сегодня утром сообщило ГУР, но затем удалило публикацию.

В ней говорилось, что задержанная с 2015 года работала на Комитет государственной безопасности Беларуси. В 2020 году её отправили в Украину для агентурной работы под прикрытием журналистской деятельности. Женщина работала на телеканале "112", а затем устроилась в одно из ведущих медиа Украины. Ей поставили задачу собирать информацию о белорусах и россиянах, воюющих на стороне Украины. Также женщину обязали установить связи с работниками посольства Китая в Киеве, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.

Она пыталась внедриться и в одно из подразделений украинской военной разведки. В рамках длившейся несколько месяцев спецоперации сотрудники СБУ и ГУР документировали преступную деятельность шпионки и вели с ней оперативную игру, передавая под видом секретных данных дезинформацию.

Сейчас она находится под стражей. Ей грозит 15 лет заключения с конфискацией имущества.

В удаленной публикации ГУР не называло имени фигурантки дела о шпионаже, но белорусские СМИ написали, что речь идет о Кардаш.

Кардаш родилась в 1991 году в Минске, училась в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. Она делала репортажи для "Радио Свобода", с 2020 года официально устроилась на телеканал "Украина" в Беларуси. Несколько раз ее задерживали при освещении протестов против Александра Лукашенко, в том числе 16 августа 2020 года. После 2020 года Кардаш уехала из Беларуси. В Украине она работала на телеканал 112.ua, а затем на "Интерфакс-Украина", откуда ушла в 2024 году. В 2025 году женщина вышла замуж.

Напомним, накануне в сети появилась информация, что в Украине готовят уголовное дело против президента Беларуси Лукашенко. А во время визита Владимира Зеленского в Литву он встретился с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской и жёстко раскритиковал Лукашенко.

Между тем освобождённая из белорусской тюрьмы оппозиционер Мария Колесникова призвала Европу к диалогу с белорусским президентом.