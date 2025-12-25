Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что бывший оппозиционный журналист Роман Протасевич работал разведчиком за границей, а также передавал ведомству данные во время протестов 2020 года.

Об этом Тертель сообщил во время общения с журналистами после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Он отметил, что работа Протасевича в КГБ была серьёзным вкладом.

"Этот человек работал на территории ряда государств в боевой обстановке. Выполнял важные задачи. Конечно, о них я говорить не могу. Наверное, до конца (так бывает в нашей профессии) это не будет раскрыто. Но его вклад был довольно серьезным по ряду аспектов", - сказал Иван Тертель.

По его словам, Протасевич предоставил белорусской разведке большое количество информации о подготовке протестов против Лукашенко в 2020 году. Тогда силовики собирались на совещаниях и на основании сведений, переданных в том числе Протасевичем, обсуждали, "кто куда будет идти, регулировать, где они планируют что делать и прочие аспекты; кто этим планированием занимался, кто выходил в качестве разведчиков здесь по разным местам локации, планировал эти действия по стычкам с сотрудниками милиции, по нанесению ущерба определенным экономическим объектам". Работа Протасевича позволила силовым структурам действовать "довольно уверенно".

Также, по заявлению Тертеля, Протасевич отслеживал динамику создания "подрывных центров" и источников их финансирования, в частности, в Варшаве, который якобы финансировал бывший премьер-министр Польши, чьё имя он не назвал.

Ранее и сам Лукашенко заявлял, что Протасевич, еще будучи редактором оппозиционного телеграм-канала Nexta, был сотрудником белорусской разведки под прикрытием.

Напомним, что после колонии и помилования Протасевич пошел работать на минский завод.