Белорусский экс-оппозиционер Роман Протасевич, еще будучи редактором оппозиционного телеграм-канала Nexta, являлся сотрудником белорусской разведки под прикрытием.

Об этом во время рабочей поездки в Витебскую область заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он упомянул Протасевича в контексте намерения Литвы закрыть границу в Беларусью. Власти Литвы утверждают, что на границе с помощью метеозондов осуществляется контрабанда сигарет. Лукашенко же считает, что литовские власти вновь пытаются оказать давление на Беларусь, как это было после введения санкций из-за задержания Протасевича.

"Протасевич - это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать? А вот вопрос, почему они (рейс Ryanair) в Вильнюс летели, там не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка. Я говорю: "Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых. Проводите операцию как следует". Пришлось нам операцию проводить по его задержанию. Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Мы не задерживали оппозиционера", - заявил Лукашенко.

Роман Протасевич

Напомним, что Протасевича задержали в Минске в 2021 году, посадив самолет авиакомпании Ryanair. Протасевич раскаялся и после осуждения на 8 лет был помилован Лукашенко. Затем Роман пошел работать на минский завод.