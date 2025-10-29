Правительство Литвы решило с 30 октября по 30 ноября закрыть границу с Беларусью.

Об этом сообщает сайт LRT.

В правительстве мотивировали свое решение напряженной ситуацией на кордонах страны.

"Мы вносим проекты, направленные на урегулирование напряженной ситуации на границе и в аэропортах. Мы считаем, что эти изменения должны стать реальным сигналом для нашего не очень дружелюбного соседа, который не прилагает никаких усилий для решения проблемы", - отметил министр внутренних дел Владислав Кондратович.

Кабинет министров постановил полностью перекрыть пограничный переход "Шальчининкай–Бенякони", однако движение через погранпереход "Мядининкай–Каменный Лог" ограничат.

"Через этот пункт будет разрешен проезд дипломатам, транзит в Калининград, возвращающимся в Литву гражданам, гражданам Европейского Союза, стран НАТО и членам их семей, также лицам, имеющим вид на жительство в Литве. Сохраняется и возможность гуманитарного пропуска, решения о котором будет принимать Служба охраны государственной границы", — добавил Кондратович.

Литовский премьер Инга Ругинене заявила, что страна "сталкивается с гибридной атакой", что требует мер в сфере безопасности, пусть они и доставят неудобства для некоторых жителей.

"Мы очень ответственно относимся к безопасности, считаем, что сегодня приоритет — безопасность всех граждан. Прошу всех сосредоточиться, этот шаг сегодня необходим", — отметила она.

После 30 ноября Кабмин решит, продлевать ли срок действия запрета.

Напомним, в сентябре Польша полностью закрывала границу с Беларусью.

Это было связано с проведением белорусско-российских учений "Запад-2025".