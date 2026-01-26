Парламентская ассамблея Совета Европы вернула в свой состав россиян, хотя Украина была против. Россию будут представлять живущие в эмиграции оппозиционеры.

Об этом написал в своем телеграм-канале народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Гончаренко сообщил, что на заседании руководящего орагана ассамблеи, Бюро ПАСЕ, был единственным голосовавшим против приглашения россиян. Когда он понял, что это неизбежно, то потребовал включить в состав делегации представителя "Русского добровольческого корпуса", который воюет в составе ВСУ. В итоге в делегацию, которая получила мандат на один год, вошли:

шахматист Гарри Каспаров,

бывший олигарх Михаил Ходорковский,

публицист Владимир Кара-Мурза,

хирург и публицист Андрей Волна,

бывший член "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального Любовь Соболь,

адвокат Марк Фейгин,

общественный деятель и председатель "Партии перемен" Дмитрий Гудков,

правозащитник и член "Мемориала" Олег Орлов,

участница Pussy Riot Надежда Толоконникова,

основатель и президент Free Russia Foundation Наталия Арно,

представители нацменьшинств РФ чеченский активист, президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев, художница и директор "Дома Ингрии" в Нарве Екатерина Кузнецова, основатель канала "Азиаты России" Василий Матенов, руководитель издания Komi Daily Лана Пылаева и защитник коренных малочисленных народов России Павел Суляндзига.

Отметим, что в списке нет действующих представителей ФБК, а также Юлии Навальной.

Процесс приглашения российских оппозиционеров затянулся, потому что они не могли договориться между собой, отметил Гончаренко.

Напомним, у ФБК был длительный конфликт с Ходорковским, который вошел в делегацию в ПАСЕ.

Из-за раскола в рядах российской оппозиции из нее вышел бизнесмен Евгений Чичваркин.